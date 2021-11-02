Мобильный госпиталь в Сухуме принял более 1,4 тысяч COVID-пациентов

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Военные медики российского мобильного госпиталя в Сухуме приняли более 1,4 тыс. пациентов с коронавирусом.
Мобильный госпиталь в Сухуме принял более 1,4 тысяч COVID-пациентов
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«Медицинские специалисты ЮВО в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме 18 августа, приняли на лечение и консультацию более 1,4 тыс. жителей Республики Абхазия, заболевших новой коронавирусной инфекцией», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Южного военного округа.

К настоящему времени в стационаре лечение проходят 106 человек. Российские военные медики принимают пациентов, проводят диагностику и делают ПЦР-тесты на коронавирус круглосуточно.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов ранее заявил, что в России развёрнуто более 290 тыс. ковидных коек — это рекордное количество по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости.

Согласно данным на 1 ноября, за сутки в России выявили 40 402 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 554 192 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

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