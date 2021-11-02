Минздрав: в России развёрнуто рекордное количество ковидных коек

В России развёрнуто более 290 тыс. ковидных коек — рекордное количество по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости, когда работало максимум 270 тыс. коек, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

«Резерв свободного коечного фонда несколько снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше», — сказал он в интервью «Известиям».

По словам собеседника издания, снижение заболеваемости на данный момент наблюдается только в 13 регионах, в то время как в остальных фиксируют прирост COVID-инфицированных. При этом особую обеспокоенность вызывают Москва и Санкт-Петербург как самые крупные регионы с высокой плотностью населения.

«Даже если мы сейчас видим, что явного роста заболеваемости в столице нет, ситуация может быстро поменяться. В Санкт-Петербурге на 42-й неделе был рост 14%, а в среднем по стране — 13%. Обстановка непростая», — утверждает Чуланов.

Согласно данным на 1 ноября, за сутки в России выявили 40 402 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 554 192 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос об эффективности режима нерабочих дней, заявила, что «это зависит, конечно, от населения» и от того, «как серьёзно принимается ситуация».