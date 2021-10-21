Премьер Грузии исключил возможность досрочного освобождения Саакашвили

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что досрочное освобождение из тюрьмы экс-президента страны Михаила Саакашвили невозможно, добавив, что он будет находиться в заключении минимум шесть лет.
Премьер Грузии исключил возможность досрочного освобождения Саакашвили
  • Reuters

«Умышленно распространяется информация о том, что якобы он не будет сидеть шесть лет, его передадут Украине и так далее. Это всё исключено. Исключено, чтобы Саакашвили покинул тюрьму досрочно. Он будет сидеть в тюрьме минимум шесть лет», — приводит ТАСС слова Гарибашвили.

Ранее прокуратура Грузии вынесла постановление о незаконном пересечении границы Саакашвили.

В ведомстве выяснили, что экс-президент Грузии прибыл с территории Украины в Грузию паромом, спрятавшись в грузовике, перевозившем молочную продукцию.

1 октября власти Грузии сообщили, что Саакашвили задержан на территории республики.

Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.

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