В прокуратуре Грузии рассказали, как Саакашвили пересёк границу страны

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл с территории Украины в Грузию 28 сентября паромом, спрятавшись в грузовике, перевозившем молочную продукцию. Об этом сообщил прокурор Кока Кацитадзе.

«28 сентября примерно в 23:00 (22:00 мск) с Украины, из порта Черноморск, в порт Поти прибыл паром под названием «Вильнюс», — цитирует ТАСС Кацитадзе.

По его словам, из указанного парома примерно в 01:04 (00:04 мск) выехало прицепное транспортное средство, принадлежащее компании IKA TRANS.

Как уточняется, «после того как машина отъехала от порта, водитель остановил её, подошёл к двери прицепа, откуда в 01:49 (00:39 мск) вышел Михаил Саакашвили».

Ранее в МВД Грузии сообщили о задержании четвёртого человека в рамках уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.

1 октября власти Грузии сообщили, что Саакашвили задержан на территории республики. Украинский консул посетила экс-президента Грузии в тюрьме города Рустави, так как он является гражданином Украины и не имеет грузинского гражданства.

Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.