В прокуратуре Грузии рассказали, как Саакашвили пересёк границу страны
- AP
«28 сентября примерно в 23:00 (22:00 мск) с Украины, из порта Черноморск, в порт Поти прибыл паром под названием «Вильнюс», — цитирует ТАСС Кацитадзе.
По его словам, из указанного парома примерно в 01:04 (00:04 мск) выехало прицепное транспортное средство, принадлежащее компании IKA TRANS.
Как уточняется, «после того как машина отъехала от порта, водитель остановил её, подошёл к двери прицепа, откуда в 01:49 (00:39 мск) вышел Михаил Саакашвили».
Ранее в МВД Грузии сообщили о задержании четвёртого человека в рамках уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.
1 октября власти Грузии сообщили, что Саакашвили задержан на территории республики. Украинский консул посетила экс-президента Грузии в тюрьме города Рустави, так как он является гражданином Украины и не имеет грузинского гражданства.
Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.