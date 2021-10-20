В Грузии задержали ещё одного человека по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили

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В МВД Грузии сообщили о задержании четвёртого человека в рамках уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.
В Грузии задержали ещё одного человека по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили
  • AP

«В рамках расследования дела Михаила Саакашвили полиция арестовала ещё одного человека по обвинению в сокрытии преступления», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Как отмечается, 32-летнему мужчине предъявили обвинение в сокрытии тяжкого преступления.

В МВД добавили, что по аналогичному обвинению правоохранителями уже были задержаны три человека.

1 октября власти Грузии сообщили, что Саакашвили задержан на территории республики. Украинский консул посетила экс-президента Грузии в тюрьме города Рустави, так как он является гражданином Украины и не имеет грузинского гражданства.

Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.

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