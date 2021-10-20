Прокуратура Грузии вынесла постановление о незаконном пересечении границы Саакашвили
- AP
«Прокуратура Грузии по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили вынесла постановление по первой части статьи 344 Уголовного кодекса Грузии, ведутся правовые процедуры по предъявлению обвинения», — сказано в заявлении.
Преступление наказывается штрафом или лишением свободы сроком от трёх до пяти лет.
Ранее стало известно о задержании ещё одного человека по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили.
1 октября власти Грузии сообщили, что Саакашвили задержан на территории республики.
Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.