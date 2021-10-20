Прокуратура Грузии вынесла постановление о незаконном пересечении границы Саакашвили

Прокуратура Грузии вынесла постановление об обвинении экс-президента Михаила Саакашвили в незаконном пересечении границы. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Прокуратура Грузии по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили вынесла постановление по первой части статьи 344 Уголовного кодекса Грузии, ведутся правовые процедуры по предъявлению обвинения», — сказано в заявлении.

Преступление наказывается штрафом или лишением свободы сроком от трёх до пяти лет.

Ранее стало известно о задержании ещё одного человека по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили.

1 октября власти Грузии сообщили, что Саакашвили задержан на территории республики.

Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.