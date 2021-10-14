Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии работу «КП в Беларуси»

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что обсуждал со своим коллегой из Белоруссии Владимиром Макеем вопросы работы СМИ, в том числе «Комсомольской правды в Беларуси».

«Да, вопрос этот обсуждался... У нас есть общее понимание необходимости сделать всё, чтобы российские СМИ в Белоруссии и белорусские СМИ в России работали в максимально комфортных условиях», — сказал Лавров.

Он добавил, что на данный момент есть некоторые идеи относительно работы СМИ в двух странах, которые в ближайшее время будут реализованы.

В конце сентября в Белоруссии был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин заявил, что блокировка сайта произошла после заметки о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.

После этого Сунгоркин сообщил, что журналист белорусской версии издания Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а у него дома провели обыск.

В белорусском МВД отметили, что журналист был задержан на территории республики в рамках уголовных дел о «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и «оскорблении представителя власти». 5 октября «Комсомольская правда» приняла решение закрыть своё представительство в Белоруссии.