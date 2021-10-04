В МВД Белоруссии заявили, что журналист Можейко был задержан на территории республики

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Журналист «КП в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан на территории Белоруссии. Об этом заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.
В МВД Белоруссии заявили, что журналист Можейко был задержан на территории республики
  • Reuters

«В связи с многочисленными запросами журналистов сообщаем, что указанный гражданин был задержан 1 октября белорусскими правоохранительными органами на территории нашего государства», — сообщили в МВД.

По словам Бегуна, Можейко «выехал с территории Белоруссии в Российскую Федерацию», откуда попытался «вылететь в третью страну», однако ему было отказано в выезде и предписано покинуть государство в связи с решением о «нежелательности пребывания на территории этой страны».

«Можейко в установленном порядке выехал с территории России и прибыл в Республику Беларусь, где в последующем и был задержан», — сказал он.

Как уточняется, журналист задержан в рамках уголовных дел о «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и «оскорблении представителя власти».

Ранее главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что журналист белорусской версии издания Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а у него дома провели обыск.

Перед этим в республике был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Сунгоркин заявил, что блокировка сайта произошла после заметки о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.

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