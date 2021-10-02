Главред «Комсомольской правды» заявил, что журналист издания находится в минском изоляторе
- ©wikimedia
«Обыск был большой довольно, семь следователей у него были. Он сейчас в изоляторе на Окрестина именитом их, минском», — рассказал Сунгоркин РИА Новости.
Ранее главный редактор «Комсомольской правды» сообщил, что редакция уже сутки не может связаться с Можейко.
Перед этим в республике был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Сунгоркин сообщал, что блокировка сайта произошла после заметки о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.