Главред «Комсомольской правды» заявил, что журналист издания находится в минском изоляторе

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Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что журналист белорусской версии издания Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а у него дома провели обыск.
Главред «Комсомольской правды» заявил, что журналист издания находится в минском изоляторе
  • ©wikimedia

«Обыск был большой довольно, семь следователей у него были. Он сейчас в изоляторе на Окрестина именитом их, минском», — рассказал Сунгоркин РИА Новости.

Ранее главный редактор «Комсомольской правды» сообщил, что редакция уже сутки не может связаться с Можейко.

Перед этим в республике был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Сунгоркин сообщал, что блокировка сайта произошла после заметки о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.

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