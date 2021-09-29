Главред «Комсомольской правды» прокомментировал блокировку сайта kp.by

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Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин прокомментировал блокировку сайта kp.by.
Главред «Комсомольской правды» прокомментировал блокировку сайта kp.by
  • РИА Новости

«Год назад нас прекратили печатать в Белоруссии — газету «Комсомольская правда». Запретили ведущим сетям страны распространять газету», — цитирует Сунгоркина kp.ru.

Как отметил главред в беседе с радио «Комсомольская правда», блокировка kp.by последовала после небольшой заметки, где опубликовали комментарий одноклассницы погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ молодого человека, которая сказала «буквально два абзаца, четыре предложения о том, что парень был хороший, когда они вместе учились».

Ранее РИА Новости сообщало, что сайт «Комсомольской правды в Беларуси» перестал открываться. При попытке его открыть появляется уведомление, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Представитель редакции, отвечая на вопрос о наличии у издания информации о причинах блокировки их сайта в Белоруссии, сказал, что пока в ситуации разбираются.

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