Главред «Комсомольской правды» прокомментировал блокировку сайта kp.by

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин прокомментировал блокировку сайта kp.by.

«Год назад нас прекратили печатать в Белоруссии — газету «Комсомольская правда». Запретили ведущим сетям страны распространять газету», — цитирует Сунгоркина kp.ru.

Как отметил главред в беседе с радио «Комсомольская правда», блокировка kp.by последовала после небольшой заметки, где опубликовали комментарий одноклассницы погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ молодого человека, которая сказала «буквально два абзаца, четыре предложения о том, что парень был хороший, когда они вместе учились».

Ранее РИА Новости сообщало, что сайт «Комсомольской правды в Беларуси» перестал открываться. При попытке его открыть появляется уведомление, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Представитель редакции, отвечая на вопрос о наличии у издания информации о причинах блокировки их сайта в Белоруссии, сказал, что пока в ситуации разбираются.