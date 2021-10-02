Главред «Комсомольской правды» сообщил об отсутствии связи с журналистом в Минске

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Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что редакция уже сутки не может связаться с журналистом белорусской версии издания Геннадием Можейко в Минске.
Главред «Комсомольской правды» сообщил об отсутствии связи с журналистом в Минске
  • ©Евгения Новоженина / РИА Новости

«Он не отвечает нам с 16:00 мск пятницы. Он живёт без семьи. Мы стали искать родителей, но они тоже не отвечают, возможно, их нет дома. Официальные органы пока ничего нам не говорят. То, что он пропал куда-то и не выходит на связь, мы подтверждаем», — приводит ТАСС слова Сунгоркина.

Также в СМИ появилась информация о задержании Можейко.

Ранее стало известно, что в республике был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси».

Сунгоркин сообщал, что блокировка сайта произошла после заметки о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически не согласен с решением властей Белоруссии ограничить доступ к сайту газеты «Комсомольская правда» в республике, так как это нарушает принцип свободы СМИ.

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