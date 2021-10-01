В Кремле категорически не согласны с блокировкой kp.by в Белоруссии

Короткая ссылка
Кремль категорически не согласен с решением властей Белоруссии ограничить доступ к сайту газеты «Комсомольская правда» в республике, так как это нарушает принцип свободы СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле категорически не согласны с блокировкой kp.by в Белоруссии
  • РИА Новости

«Мы не согласны категорически с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны всё-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что в республике был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси».

На нём появлялось уведомление, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин сообщал, что блокировка сайта произошла после заметки о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить