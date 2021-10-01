В Кремле категорически не согласны с блокировкой kp.by в Белоруссии

Кремль категорически не согласен с решением властей Белоруссии ограничить доступ к сайту газеты «Комсомольская правда» в республике, так как это нарушает принцип свободы СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не согласны категорически с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны всё-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что в республике был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси».

На нём появлялось уведомление, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин сообщал, что блокировка сайта произошла после заметки о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.