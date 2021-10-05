«Комсомольская правда» приняла решение закрыть представительство в Белоруссии

«Комсомольская правда» приняла решение закрыть своё представительство в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

В издании заявили, что, «проанализировав события последнего года и особенно последней недели, «Комсомольская правда» приняла решение закрыть своё представительство в Минске ЗАО «БелКП-ПРЕСС».

«Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП», — говорится в сообщении.

В конце сентября в Белоруссии был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин заявил, что блокировка сайта произошла после заметки о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.

После этого Сунгоркин сообщил, что журналист белорусской версии издания Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а у него дома провели обыск.

В белорусском МВД отметили, что журналист был задержан на территории республики в рамках уголовных дел о «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и «оскорблении представителя власти».