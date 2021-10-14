Украина не отправляла запрос Грузии о выдаче Саакашвили

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Офис генпрокурора Украины не направлял в Грузию запроса об экстрадиции бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.
Украина не отправляла запрос Грузии о выдаче Саакашвили
  • AP

Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на официальный ответ офиса генпрокурора.

«На данный момент ходатайство украинских органов досудебного расследования в департамент международно-правового сотрудничества офиса генерального прокурора о выдаче (экстрадиции) Украине М. Саакашвили не поступало», — говорится в ответе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее констатировал невозможность передачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину.

1 октября стало известно о задержании Саакашвили на территории республики.

Украинский консул посетила экс-президента Грузии в тюрьме города Рустави, так как он является гражданином Украины и не имеет грузинского гражданства.

Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.

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