Украина не отправляла запрос Грузии о выдаче Саакашвили

Офис генпрокурора Украины не направлял в Грузию запроса об экстрадиции бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на официальный ответ офиса генпрокурора.

«На данный момент ходатайство украинских органов досудебного расследования в департамент международно-правового сотрудничества офиса генерального прокурора о выдаче (экстрадиции) Украине М. Саакашвили не поступало», — говорится в ответе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее констатировал невозможность передачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину.

1 октября стало известно о задержании Саакашвили на территории республики.

Украинский консул посетила экс-президента Грузии в тюрьме города Рустави, так как он является гражданином Украины и не имеет грузинского гражданства.

Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.