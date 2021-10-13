Саакашвили заявил о поездках в несколько грузинских городов перед арестом

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что перед тем, как его арестовали, он побывал в нескольких городах Грузии.

Об этом он сказал в интервью телекомпании «Мтавари архи».

«Я был в Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути. Был в нескольких местах Самегрело», — заявил Саакашвили.

Он также рассказал, что попробовал лобиани на перевале Рикоти, поделился, что до задержания заказал хинкали, но успел съесть «только одну штуку».

1 октября премьер Грузии сообщил, что Саакашвили был задержан на территории республики.

Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.