Саакашвили заявил о поездках в несколько грузинских городов перед арестом

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Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что перед тем, как его арестовали, он побывал в нескольких городах Грузии.
Саакашвили заявил о поездках в несколько грузинских городов перед арестом
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом он сказал в интервью телекомпании «Мтавари архи».

«Я был в Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути. Был в нескольких местах Самегрело», — заявил Саакашвили.

Он также рассказал, что попробовал лобиани на перевале Рикоти, поделился, что до задержания заказал хинкали, но успел съесть «только одну штуку».

1 октября премьер Грузии сообщил, что Саакашвили был задержан на территории республики.

Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.

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