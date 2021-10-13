Саакашвили заявил о поездках в несколько грузинских городов перед арестом
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Об этом он сказал в интервью телекомпании «Мтавари архи».
«Я был в Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути. Был в нескольких местах Самегрело», — заявил Саакашвили.
Он также рассказал, что попробовал лобиани на перевале Рикоти, поделился, что до задержания заказал хинкали, но успел съесть «только одну штуку».
1 октября премьер Грузии сообщил, что Саакашвили был задержан на территории республики.
Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.