«Комсомольская правда» сообщила о предъявлении обвинения журналисту Можейко в Белоруссии

Газета «Комсомольская правда» сообщила о предъявлении обвинения журналисту «КП в Беларуси» Геннадию Можейко, который ранее был задержан на территории Белоруссии.

«В понедельник, 11 октября, следствие всё-таки предъявило нашему коллеге Геннадию Можейко обвинение. Такой вывод можно сделать по тому, что журналист не вышел на свободу, а по белорусским законам обвинение должно быть вынесено не позднее чем через десять суток после задержания (Можейко был задержан 1 октября)», — говорится в сообщении на сайте издания.

В конце сентября в Белоруссии был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин заявил, что блокировка сайта произошла после заметки о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.

После этого Сунгоркин сообщил, что журналист белорусской версии издания Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а у него дома провели обыск.

В белорусском МВД отметили, что журналист был задержан на территории республики в рамках уголовных дел о «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и «оскорблении представителя власти». 5 октября «Комсомольская правда» приняла решение закрыть своё представительство в Белоруссии.