Врач сообщил, что Саакашвили необходима госпитализация

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Личный врач бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе в эфире грузинского телеканала «Мтавари архи» заявил, что состояние здоровья экс-президента, голодающего в тюрьме с 1 октября, ухудшилось.
Врач сообщил, что Саакашвили необходима госпитализация
  • AP

Кипшидзе отметил, что общался полчаса с тюремными врачами и медперсоналом «о том, как пережить эту ночь».

«Завтра я ещё раз собираюсь его навестить. Нам, наверное, придётся его перевезти в больницу», — приводит ТАСС слова личного врача Саакашвили.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики. Он был отправлен в тюрьму.

4 октября адвокаты Саакашвили рассказали, что он продолжает голодовку, тем самым выражая протест.

Позднее глава Специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили сообщил, что Саакашвили начал принимать соки и мёд.

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