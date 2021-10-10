Врач сообщил, что Саакашвили необходима госпитализация

Личный врач бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе в эфире грузинского телеканала «Мтавари архи» заявил, что состояние здоровья экс-президента, голодающего в тюрьме с 1 октября, ухудшилось.

Кипшидзе отметил, что общался полчаса с тюремными врачами и медперсоналом «о том, как пережить эту ночь».

«Завтра я ещё раз собираюсь его навестить. Нам, наверное, придётся его перевезти в больницу», — приводит ТАСС слова личного врача Саакашвили.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики. Он был отправлен в тюрьму.

4 октября адвокаты Саакашвили рассказали, что он продолжает голодовку, тем самым выражая протест.

Позднее глава Специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили сообщил, что Саакашвили начал принимать соки и мёд.