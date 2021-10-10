Врач сообщил, что Саакашвили необходима госпитализация
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Кипшидзе отметил, что общался полчаса с тюремными врачами и медперсоналом «о том, как пережить эту ночь».
«Завтра я ещё раз собираюсь его навестить. Нам, наверное, придётся его перевезти в больницу», — приводит ТАСС слова личного врача Саакашвили.
Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики. Он был отправлен в тюрьму.
4 октября адвокаты Саакашвили рассказали, что он продолжает голодовку, тем самым выражая протест.
Позднее глава Специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили сообщил, что Саакашвили начал принимать соки и мёд.