В Грузии сообщили, что Саакашвили в тюрьме начал принимать пищу

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Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, объявивший ранее голодовку в тюрьме в Грузии, начал принимать пищу, включая мёд и натуральный сок.
В Грузии сообщили, что Саакашвили в тюрьме начал принимать пищу
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

Об этом заявил глава Специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили.

«Он начал принимать продукты, в том числе мёд, а также натуральные соки, что указывает на то, что так или иначе организм не сталкивается с истощением», — цитирует его слова РИА Новости.

1 октября грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.

4 октября адвокаты Саакашвили рассказали, что он продолжает голодовку, тем самым выражая протест.

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