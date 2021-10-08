В Грузии сообщили, что Саакашвили в тюрьме начал принимать пищу

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, объявивший ранее голодовку в тюрьме в Грузии, начал принимать пищу, включая мёд и натуральный сок.

Об этом заявил глава Специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили.

«Он начал принимать продукты, в том числе мёд, а также натуральные соки, что указывает на то, что так или иначе организм не сталкивается с истощением», — цитирует его слова РИА Новости.

1 октября грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.

4 октября адвокаты Саакашвили рассказали, что он продолжает голодовку, тем самым выражая протест.