На Украине организована проверка по факту пересечения Саакашвили госграницы

Государственная пограничная служба Украины проводит служебную проверку по факту пересечения государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

«В ситуации с гражданином Украины Саакашвили государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда с Украины и факт пересечения государственной границы», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря ведомства Андрея Демченко.

Он отметил, что украинская сторона проверяет информацию, каким образом Саакашвили выехал за пределы страны.

Ранее прокуратура Грузии сообщила, что бывший грузинский президент незаконно пересёк границу республики 29 сентября, после чего его встретили двое граждан и отвезли в одну из деревень региона Самегрело.

О задержании Саакашвили в Грузии стало известно 1 октября.