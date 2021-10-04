Прокуратура Грузии установила, как Саакашвили попал в Тбилиси

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно пересёк границу республики 29 сентября, после чего его встретили двое граждан и отвезли в одну из деревень региона Самегрело. Об этом сообщили в грузинской прокуратуре.

«После этого Михаил Саакашвили уехал в Тбилиси и поселился в квартире Е. Ц. 1 октября 2021 года осуждённый Михаил Саакашвили был задержан по указанному адресу», — говорится в заявлении ведомства.

О задержании Саакашвили в Грузии стало известно 1 октября.

Генпрокуратура Грузии открыла в отношении Саакашвили ряд уголовных дел, в том числе по обвинению в превышении служебных полномочий и растрате бюджетных средств, он был объявлен во внутригосударственный розыск.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, Саакашвили сможет вернуться на Украину, только отбыв в Грузии весь положенный срок.