В Кремле надеются, что задержание журналиста КП в Белоруссии не связано с работой
«Ещё раз хочется сказать, что мы хотели бы надеяться, что действия в отношении журналиста «Комсомольской правды» (в Белоруссии. — RT) не связаны с его журналистской работой», —заявил он на брифинге с журналистами.
Песков отметил, что российская сторона находится в постоянном контакте с Минском.
«Будем продолжать этот диалог и, конечно, доводить нашу позицию», — подытожил он.
В конце сентября в Белоруссии был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин заявил, что блокировка сайта произошла после заметки о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.
После этого Сунгоркин сообщил, что журналист белорусской версии издания Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а у него дома провели обыск.
В белорусском МВД отметили, что журналист был задержан на территории республики в рамках уголовных дел о «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и «оскорблении представителя власти».