В Кремле надеются, что задержание журналиста КП в Белоруссии не связано с работой

В Кремле выразили надежду, что задержание в Белоруссии журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко не связано с его профессиональной деятельностью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ещё раз хочется сказать, что мы хотели бы надеяться, что действия в отношении журналиста «Комсомольской правды» (в Белоруссии. — RT) не связаны с его журналистской работой», —заявил он на брифинге с журналистами.

Песков отметил, что российская сторона находится в постоянном контакте с Минском.

«Будем продолжать этот диалог и, конечно, доводить нашу позицию», — подытожил он.

В конце сентября в Белоруссии был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин заявил, что блокировка сайта произошла после заметки о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.

После этого Сунгоркин сообщил, что журналист белорусской версии издания Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а у него дома провели обыск.

В белорусском МВД отметили, что журналист был задержан на территории республики в рамках уголовных дел о «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и «оскорблении представителя власти».