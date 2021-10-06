Защита подала апелляцию на меру пресечения журналисту КП в Белоруссии

Адвокаты задержанного в Белоруссии журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко подали жалобу на меру пресечения.

«Мы сегодня отнесли жалобу в КГБ, но рассматривать её будет суд», — приводит Sputnik Беларусь заявление адвоката.

Отмечается, что у защиты нет информации, когда Можейко предъявят обвинение.

В конце сентября в Белоруссии был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин заявил, что блокировка сайта произошла после заметки о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.

После этого Сунгоркин сообщил, что журналист белорусской версии издания Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а у него дома провели обыск.

В белорусском МВД отметили, что журналист был задержан на территории республики в рамках уголовных дел о «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и «оскорблении представителя власти».