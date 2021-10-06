Премьер Грузии заявил, что стремления Саакашвили обречены на провал

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что революционные стремления бывшего президента страны Михаила Саакашвили обречены на провал.
Премьер Грузии заявил, что стремления Саакашвили обречены на провал
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Наиболее логичной можно считать версию, что Саакашвили прибыл в Грузию не с намерением попасть в тюрьму, а с большой надеждой на государственный переворот. Я также хотел бы сказать общественности, что революционные замыслы Саакашвили во всех случаях были обречены на провал», — сообщил премьер.

1 октября Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики.

Украинский консул посетила экс-президента Грузии в тюрьме города Рустави, так как он является гражданином Украины и не имеет грузинского гражданства.

Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.

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