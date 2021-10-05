В прокуратуре ЛНР заявили о возбуждении уголовного дела в отношении Саакашвили

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В Генпрокуратуре самопровозглашённой Луганской народной республики заявили о возбуждении уголовного дела в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который был задержан в Тбилиси в начале октября.
В прокуратуре ЛНР заявили о возбуждении уголовного дела в отношении Саакашвили
  • Reuters

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено следователями отдела по расследованию преступлений, «связанных с применением запрещённых средств и методов войны» по факту «посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц» по «предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды».

«Установлено, что в конце 2013 года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев пребыла группа снайперов. В конце февраля 2014 года данная группа снайперов вела стрельбу по митингующим, а также представителям правоохранительных органов, на майдане Независимости в Киеве», — говорится в сообщении прокуратуры ЛНР.

О задержании Саакашвили в Грузии стало известно 1 октября.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, Саакашвили сможет вернуться на Украину, только отбыв в Грузии весь положенный срок.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев будет стремиться вернуть гражданина Украины.

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