Посол Грузии в Киеве обсудил в МИД Украины задержание Саакашвили
- Reuters
«Разговор был и о Саакашвили, находящемся в заключении в Руставской тюрьме. Украинская сторона высказала благодарность в связи с посещением его в тюрьме украинским консулом. Я заверил, что грузинская сторона обеспечит соблюдение всех международных норм в отношении Саакашвили», — сказал дипломат в эфире «Имеди», его слова приводит Интерфакс.
При этом он подчеркнул, что об экстрадиции Саакашвили «вообще не было разговора».
Ранее украинский консул посетила Михаила Саакашвили в тюрьме города Рустави.
О задержании Саакашвили в Грузии стало известно 1 октября.
Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, Саакашвили сможет вернуться на Украину, только отбыв в Грузии весь положенный срок.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев будет стремиться вернуть гражданина Украины.