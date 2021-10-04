Посол Грузии в Киеве обсудил в МИД Украины задержание Саакашвили

Новый посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили, побывавший в украинском МИД, рассказал, что разговор шёл по многим направлениям сотрудничества между двумя странами, в том числе о задержанном в Тбилиси бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.

«Разговор был и о Саакашвили, находящемся в заключении в Руставской тюрьме. Украинская сторона высказала благодарность в связи с посещением его в тюрьме украинским консулом. Я заверил, что грузинская сторона обеспечит соблюдение всех международных норм в отношении Саакашвили», — сказал дипломат в эфире «Имеди», его слова приводит Интерфакс.

При этом он подчеркнул, что об экстрадиции Саакашвили «вообще не было разговора».

Ранее украинский консул посетила Михаила Саакашвили в тюрьме города Рустави.

О задержании Саакашвили в Грузии стало известно 1 октября.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, Саакашвили сможет вернуться на Украину, только отбыв в Грузии весь положенный срок.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев будет стремиться вернуть гражданина Украины.