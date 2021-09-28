На Украине рассказали об опасности «Турецкого потока» для экономики страны

Бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Украины генерал Геннадий Москаль заявил, что газопровод «Турецкий поток» представляет большую опасность для украинской экономики, чем «Северный поток — 2».

«Если мы берём реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа, мы покупаем там, то «Турецкий поток»... Что же мы молчали, он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток — 2», — заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

Москаль отметил, что по «Турецкому потоку» топливо поступает из Турции в Болгарию, далее в Сербию и Венгрию.

«Я не знаю, откуда Словакия берёт, я думаю, что вот-вот — и она тоже будет брать из «Северного потока — 2». Так у кого мы будем покупать?» — сказал он.

Ранее Венгрия подписала с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о зависти из-за реакции Киева на контракт «Газпрома» с Венгрией.