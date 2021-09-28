На Украине рассказали об опасности «Турецкого потока» для экономики страны

Короткая ссылка
Бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Украины генерал Геннадий Москаль заявил, что газопровод «Турецкий поток» представляет большую опасность для украинской экономики, чем «Северный поток — 2».
На Украине рассказали об опасности «Турецкого потока» для экономики страны
  • Reuters

«Если мы берём реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа, мы покупаем там, то «Турецкий поток»... Что же мы молчали, он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток — 2», — заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

Москаль отметил, что по «Турецкому потоку» топливо поступает из Турции в Болгарию, далее в Сербию и Венгрию.

«Я не знаю, откуда Словакия берёт, я думаю, что вот-вот — и она тоже будет брать из «Северного потока — 2». Так у кого мы будем покупать?» — сказал он.

Ранее Венгрия подписала с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о зависти из-за реакции Киева на контракт «Газпрома» с Венгрией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить