Аналитик Пикин прокомментировал слова украинского политика об опасности «Турецкого потока»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего губернатора Луганской и Закарпатской областей Украины Геннадия Москаля о том, что газопровод «Турецкий поток» представляет большую опасность для украинской экономики, чем «Северный поток — 2».

«Вне зависимости от того, какие потоки и как пойдут, всё равно Украина, «Нафтогаз» будут получать до конца 2024 года оплату транзита газа в размере 40 млрд кубометров в год, не важно, будет ли прокачано ровно 40 млрд или не будет прокачано ни одного кубометра. Поэтому сейчас волноваться об этих объёмах смысла нет», — отметил эксперт.

Ранее бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Украины Геннадий Москаль заявил, что газопровод «Турецкий поток» представляет бóльшую опасность для украинской экономики, чем «Северный поток — 2».