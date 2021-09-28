Аналитик Пикин прокомментировал слова украинского политика об опасности «Турецкого потока»

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Ангелина Шурпина
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего губернатора Луганской и Закарпатской областей Украины Геннадия Москаля о том, что газопровод «Турецкий поток» представляет большую опасность для украинской экономики, чем «Северный поток — 2».
Аналитик Пикин прокомментировал слова украинского политика об опасности «Турецкого потока»
  • © AP

«Вне зависимости от того, какие потоки и как пойдут, всё равно Украина, «Нафтогаз» будут получать до конца 2024 года оплату транзита газа в размере 40 млрд кубометров в год, не важно, будет ли прокачано ровно 40 млрд или не будет прокачано ни одного кубометра. Поэтому сейчас волноваться об этих объёмах смысла нет», — отметил эксперт.

Ранее бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Украины Геннадий Москаль заявил, что газопровод «Турецкий поток» представляет бóльшую опасность для украинской экономики, чем «Северный поток — 2».

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