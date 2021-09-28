На Украине назвали ударом подписание Венгрией газового контракта с Россией

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объявил, что подписание Венгрией с Россией контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине.
На Украине назвали ударом подписание Венгрией газового контракта с Россией
  • Reuters
  • © Laszlo Balogh

«Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России», — цитирует ТАСС заявление Кулебы.

По его словам, Украина «должна соответственно ответить на этот удар».

Министр добавил, что возможна отмена межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которая, по его словам, является главным органом двустороннего сотрудничества.

«Будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», — резюмировал Кулеба.

Ранее Венгрия подписала с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о зависти из-за реакции Киева на контракт «Газпрома» с Венгрией.

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