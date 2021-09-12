Пресс-секретарь президента Украины высказался об условии встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире телеканала «Дом» высказался об условии встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Вы же слышали позицию российского президента — что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» — заявил Никифоров.

Он сообщил, что «есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России — в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории».

При этом на этой встрече должен стоять вопрос «оккупации Россией части территории Украины», заявил он.

«Поэтому разговор и контакты насчёт этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего Россия, конечно, не хочет», — сказал Никифоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов вести диалог с Зеленским, но за исключением тех вопросов, которые обсуждать бесполезно.

Путин заявлял, что Москве и Киеву, как соседям, всегда есть о чём говорить, однако уместнее всего сегодня обсуждать двусторонние отношения, а не международную безопасность, как это предлагала украинская сторона.

Также в Кремле отмечали, что российский лидер готов обсудить с главой Украины Крым лишь в рамках вопроса приграничного сотрудничества.

Вместе с тем Путин во время прямой линии выразил мнение, что Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление, однако подчеркнул, что тем не менее не отказывается от встреч подобного рода, если будет понятно, о чём говорить.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.