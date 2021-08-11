Протасевич рассказал о задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге

Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью RT рассказал о своей подруге — россиянке Софье Сапеге, которая была задержана вместе с ним в мае в Минске.

«У Софьи всё отлично на самом деле. Безусловно, ей тяжело...» — рассказал Протасевич.

По его словам, Сапега «была просто обычной студенткой, она вообще никогда не касалась политики, не лезла в эти разборки».

«То есть, до того как со мной познакомилась, она вообще понятия не имела о том, как устроена политика, как какие-то вещи изнутри выглядят и так далее. То есть она работала на этом Telegram-канале», — заявил он.

Протасевич добавил, что Сапега никогда в митингах не участвовала и «всегда была человеком, очень далёким от политики».

«Но тем не менее для неё сразу вот так вот попасть в СИЗО КГБ — это, конечно, был шок. И, конечно, ей тяжело, я не буду скрывать. Но тяжело чисто в эмоциональном плане, потому что, естественно, сидеть даже под домашним арестом, и не иметь возможности никуда выйти, и так далее», — сказал Протасевич.

Он добавил, что с Сапегой «всё нормально, она держится».

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair. В самолёте находились Протасевич и Сапега. Они были задержаны после приземления.

Протасевич 3 июня заявил о полном сотрудничестве с белорусским следствием. Позже стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.