Протасевич рассказал о задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге
- Reuters
«У Софьи всё отлично на самом деле. Безусловно, ей тяжело...» — рассказал Протасевич.
По его словам, Сапега «была просто обычной студенткой, она вообще никогда не касалась политики, не лезла в эти разборки».
«То есть, до того как со мной познакомилась, она вообще понятия не имела о том, как устроена политика, как какие-то вещи изнутри выглядят и так далее. То есть она работала на этом Telegram-канале», — заявил он.
Протасевич добавил, что Сапега никогда в митингах не участвовала и «всегда была человеком, очень далёким от политики».
«Но тем не менее для неё сразу вот так вот попасть в СИЗО КГБ — это, конечно, был шок. И, конечно, ей тяжело, я не буду скрывать. Но тяжело чисто в эмоциональном плане, потому что, естественно, сидеть даже под домашним арестом, и не иметь возможности никуда выйти, и так далее», — сказал Протасевич.
Он добавил, что с Сапегой «всё нормально, она держится».
23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair. В самолёте находились Протасевич и Сапега. Они были задержаны после приземления.
Протасевич 3 июня заявил о полном сотрудничестве с белорусским следствием. Позже стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.