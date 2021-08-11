Протасевич рассказал о своей роли в протестах в Белоруссии

Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью RT рассказал о своей роли в протестах в Белоруссии год назад.

«Я не скрываю, что в том числе над маршрутами передвижения людей во время воскресных акций протеста работал в том числе и я. Да. Но именно вот непосредственной координации 9—10—11-го (августа 2020 года. — RT.) — её не могло быть, хотя бы потому что в стране физически не было интернета», — сказал он.

Протасевич добавил, что в NEXTA активно освещали протесты в Белоруссии и рассказывали про «точки противостояния». По его словам, «в то же время можно сказать, что у всех Telegram-каналов в это время были тысячи журналистов на улице».

«Поэтому это сложно назвать координацией — это было самое быстрое публикование информации, в том числе в точках напряжения», — сказал Протасевич.

Он также ответил на вопрос, считает ли себя соавтором попытки госпереворота в Белоруссии.

«Наверное, да. Я искренне верил в то, что я делал. И я делал это совсем не ради того, к чему позже, и в том числе сейчас, приходит оппозиция. Я действительно во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы, которых, к сожалению, в реальной жизни гораздо меньше, чем я думал», — отметил он.

Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он находился в самолёте авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в столице Белоруссии.

Позже Протасевича и задержанную вместе с ним россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест.

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что они обязались сотрудничать со следствием.