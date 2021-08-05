В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского о Донбассе

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Полина Полетаева
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Донбасс «никогда не будет русской территорией»

Джабаров пояснил, что Зеленский высказал то, о чём уже не раз говорили многие украинские политики, — что «им нужна земля Донбасса, но не нужны люди, которые на ней проживают».

«Подход не то что странный — преступный по отношению к населению своей страны», — считает сенатор.

Он отметил, что подобные заявления, например, в Крыму «закончились отторжением».

«Крымчане не приняли такую идеологию, провели референдум, согласно законам Автономной Республики Крым, которая была в составе Украины, вышли из состава Украины, потом обратились к России и вошли в состав России. Поэтому эта логика только отталкивает население юго-востока Украины от Киева», — заключил парламентарий.

Ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией».

Украинский лидер рекомендовал тем жителям Донбасса, которые любят Россию и хотят вхождения в её состав, «искать себе место в России».

3 августа Зеленский заявил, что Крым «никогда не будет русской территорией» и что крымские города «вернутся домой».

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