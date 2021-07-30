Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 564 тысячи
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Казахстана.
Общее количество летальных исходов, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в стране достигло 5780.
По информации РИА Новости, это самый высокий показатель суточной регистрации заболевших коронавирусом с начала пандемии.
Ранее стало известно, что власти Казахстана со второго августа усилят ограничительные меры в крупнейших городах республики из-за ситуации с COVID-19.
Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой сообщил, что показатель среднесуточной заболеваемости коронавирусом в стране по сравнению с предыдущим месяцем увеличился в 4,8 раза.