В крупнейших городах Казахстана усилят ограничения по коронавирусу

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Власти Казахстана с 2 августа усилят ограничительные меры в крупнейших городах республики из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания межведомственной комиссии (МВК).
В крупнейших городах Казахстана усилят ограничения по коронавирусу
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«МВК приняла решение усилить карантинные меры в городах Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент, Атырау, Караганда, на которые приходится 65% суточной заболеваемости и 55% суточной летальности по стране», — говорится в сообщении.

В частности, приостанавливается деятельность предприятий и организаций, за исключением центральных госорганов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и ряда других.

Кроме того, вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных и иных массовых мероприятий.

Также власти обязали перевести на дистанционную работу 80% сотрудников.

Ранее министр здравоохранения Казахстана сообщил, что показатель среднесуточной заболеваемости коронавирусом в стране по сравнению с предыдущим месяцем увеличился в 4,8 раза.

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