В Казахстане заболеваемость COVID-19 выросла почти в пять раз по сравнению с июнем

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Министр здравоохранения Казахстана сообщил, что показатель среднесуточной заболеваемости коронавирусом в Казахстане по сравнению с предыдущим месяцем увеличился в 4,8 раза.
В Казахстане заболеваемость COVID-19 выросла почти в пять раз по сравнению с июнем

    «По словам Алексея Цоя, рост среднесуточной заболеваемости за последние две недели июля по сравнению с июнем составил 4,8 раза. Согласно ежедневному мониторингу коечного фонда в разрезе регионов, по состоянию на 24 июля занятость инфекционных коек по республике составляет 51%, реанимационных коек — 41%», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали.

    Министр здравоохранения также доложил главе государства, что с учетом роста заболеваемости и возросшей нагрузки на систему здравоохранения в июле дополнительно развернуто около 10 тыс. коек, в резерве остается порядка 21,4 тысячи.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет ставить под угрозу жизнь граждан из-за принципиальных противников вакцинации от коронавируса.

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