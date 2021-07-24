В Казахстане заболеваемость COVID-19 выросла почти в пять раз по сравнению с июнем

Министр здравоохранения Казахстана сообщил, что показатель среднесуточной заболеваемости коронавирусом в Казахстане по сравнению с предыдущим месяцем увеличился в 4,8 раза.

«По словам Алексея Цоя, рост среднесуточной заболеваемости за последние две недели июля по сравнению с июнем составил 4,8 раза. Согласно ежедневному мониторингу коечного фонда в разрезе регионов, по состоянию на 24 июля занятость инфекционных коек по республике составляет 51%, реанимационных коек — 41%», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали.

Министр здравоохранения также доложил главе государства, что с учетом роста заболеваемости и возросшей нагрузки на систему здравоохранения в июле дополнительно развернуто около 10 тыс. коек, в резерве остается порядка 21,4 тысячи.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет ставить под угрозу жизнь граждан из-за принципиальных противников вакцинации от коронавируса.