Токаев пожаловался на «упёртых антиваксеров»

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет ставить под угрозу жизнь граждан из-за принципиальных противников вакцинации от коронавируса.
Токаев пожаловался на «упёртых антиваксеров»
  • РИА Новости

«В некоторых развитых странах Запада переходят от методов убеждения к мерам принуждения. Мы на это не пойдём, за исключением особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов. Потому что не можем из-за небольшой группы упёртых антиваксеров ставить под угрозу здоровье наших граждан, обеспечивающих своим трудом благополучие своих семей», — приводит пресс-служба слова Токаева.

По его словам, власти Казахстана не будут принуждать жителей республики к вакцинации, кроме особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников аэропорта Алма-Аты задержаны по подозрению в продаже отрицательных ПЦР-тестов на COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить