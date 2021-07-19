Токаев пожаловался на «упёртых антиваксеров»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет ставить под угрозу жизнь граждан из-за принципиальных противников вакцинации от коронавируса.

«В некоторых развитых странах Запада переходят от методов убеждения к мерам принуждения. Мы на это не пойдём, за исключением особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов. Потому что не можем из-за небольшой группы упёртых антиваксеров ставить под угрозу здоровье наших граждан, обеспечивающих своим трудом благополучие своих семей», — приводит пресс-служба слова Токаева.

По его словам, власти Казахстана не будут принуждать жителей республики к вакцинации, кроме особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников аэропорта Алма-Аты задержаны по подозрению в продаже отрицательных ПЦР-тестов на COVID-19.