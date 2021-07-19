В Алма-Ате двое сотрудников аэропорта продавали отрицательные тесты на коронавирус

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Двое сотрудников аэропорта Алма-Аты задержаны по подозрению в продаже отрицательных ПЦР-тестов на COVID-19.
В Алма-Ате двое сотрудников аэропорта продавали отрицательные тесты на коронавирус
  • РИА Новости

«За реализацию поддельных ПЦР-тестов задержаны двое сотрудников аэропорта Алма-Аты», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы казахстанской полиции.

Отмечается, что всего было продано около 15—20 справок.

«ПЦР-тесты изготовлялись ими самостоятельно через приложение на мобильном телефоне. Сотрудники проводили корректировку анкетных данных клиента и дату изготовления справки», — сообщили в полиции.

По данным на 17 июля, общее число выявленных случаев коронавируса в Казахстане достигло 483 412.

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