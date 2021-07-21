Советник Госдепа обсудил в Киеве опасения из-за «Северного потока — 2»

США будут добиваться, чтобы Россия не использовала энергетику для «давления на Украину», заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. О такой позиции сообщил украинским властям советник Госдепа Дерек Шолле, посетивший Киев с официальным визитом.

На встрече с американским дипломатом присутствовали премьер Украины Денис Шмыгаль, глава МИД Дмитрий Кулеба, глава администрации президента Андрей Ермак и замминистра иностранных дел Евгений Енин.

«Советник и высокопоставленные украинские официальные лица обсудили наши общие опасения по поводу трубопровода «Северный поток — 2» и обязательства США по обеспечению того, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или любой другой страны в Европе», — говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

Шолле также встретился с руководителями энергетического сектора и корпоративного управления Украины, «чтобы обсудить процветание и энергетическую безопасность» страны.

Далее американский дипломат направится в Варшаву, где обсудит стратегические двусторонние и региональные вопросы.

Как отмечали в МИД России, у российской стороны нет задачи приостановить поставку газа через Украину, Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа. При этом в «Нафтогазе Украины» подчеркнули, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» грозит потерей доходов страны от транзита, а также потерей «компонента безопасности».

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Москва готова загружать украинскую ГТС и в будущем, после завершения срока действия контракта на транзит, в случае достижения договорённости с Киевом.