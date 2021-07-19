Советник Госдепа США Дерек Шолле посетит Киев и Варшаву
- Reuters
«Советник Шолле посетит Киев 20—21 июля и Варшаву 21—23 июля, чтобы укрепить стратегический характер отношений США с Украиной и Польшей. Он продолжит наши дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по ряду вопросов, включая нашу совместную озабоченность газопроводом «Северный поток — 2», энергетическую безопасность, а также текущие реформы», — говорится в объявлении Госдепа.
В Киеве он встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками и обсудит с ними поддержку США «по противодействию агрессии России» и продвижение экономических и антикоррупционных реформ.
В Варшаве Шолле обсудит стратегические двусторонние и региональные вопросы.
Ранее бывший посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур призвал готовиться «к худшему сценарию», согласно которому «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию.
В Киеве также заявили, что не услышали от США и Германии конкретики по противодействию «угрозам» от запуска трубопровода.