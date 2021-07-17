На Украине призвали быть реалистами в вопросе «Северного потока — 2»

Бывший посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур призвал готовиться «к худшему сценарию», согласно которому «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию.

«Надо быть реалистами. Обсуждение этой проблематики на саммите Меркель и Байдена как раз показало, что влияние этого обсуждения на судьбу «Северного потока — 2», на место в нём Украины, оно в принципе нулевое. То есть ничего не изменилось», — сказал он в эфире канала «Украина 24».

По словам Шамшура, фактически Германия и Соединённые Штаты «зафиксировали свои разногласия».

«Дали какие-то такие абстрактные общие обещания учесть наши интересы... Это всё замечательно, но по сути ничего не изменилось», — добавил он.

Шамшур призвал «бороться до конца против этого позорного проекта», но «готовиться к худшему».

«Есть определённые возможности для завершения процесса строительства — прежде всего через восстановление или усиление американских санкций. Плюс на стадии введения или применения законодательства ЕС, скажем, через сертификацию этого проекта», — рассказал украинский дипломат.

Он также посоветовал готовиться к «существованию в реальности с «Северным потоком — 2».

Ранее в Киеве заявили, что не услышали от США и Германии конкретики по противодействию «угрозам» от запуска трубопровода «Северный поток — 2».