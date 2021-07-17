В Киеве отметили отсутствие «конкретики» по «Северному потоку — 2»

На Украине обратили внимание на отсутствие конкретных шагов со стороны США и Германии по противодействию угрозам от запуска трубопровода «Северный поток — 2».

Об этом заявил пресс-секретарь украинского государственного лидера Сергей Никифоров. С полным текстом его выступления можно ознакомиться на официальном сайте офиса президента Украины.

«Мы благодарны им (президенту США Джо Байдену и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. — RT) за... поддержку суверенитета, за их заявления, что нельзя позволить России использовать «Северный поток — 2» как оружие и Украина даже по завершении действия действующего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной. Правда, мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», — утверждает Никифоров.

Зеленский ранее заявил, что Киев нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения на 10—15 лет после запуска «Северного потока — 2», и попросил Байдена и Меркель на переговорах не принимать решений по Украине без участия Киева.

Президент США и канцлер ФРГ по итогам переговоров заявили о том, что имеют разногласия в отношении трубопровода. При этом обе стороны сошлись во мнении, что Украина должна сохранить статус газового транзитёра.