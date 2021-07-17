В «Нафтогазе» считают, что убедили Меркель в опасности «Северного потока — 2»

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Украине удалось убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что «Северный поток — 2» является «реальной угрозой», и она «даже изменила во многом свою точку зрения на этот проект», заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
В «Нафтогазе» считают, что убедили Меркель в опасности «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Мне кажется, что во многом мы смогли убедить госпожу Меркель, и она даже изменила во многом свою точку зрения на этот проект. Во-первых, она увидела реальные угрозы для безопасности Украины. Что это не только вопрос денег для Украины, что не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили», — сказал Витренко в эфире канала «Украина 24».

По его мнению, Меркель также «поняла те угрозы, которые несут в себе упрощённые решения» относительно газопровода.

Ранее в Киеве заявили, что не услышали от США и Германии конкретики по противодействию «угрозам» от запуска трубопровода «Северный поток — 2».

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон выразил мнение, что единственно приемлемым для Киева вариантом компенсации за запуск «Северного потока — 2» будет заключение нового контракта по транзиту российского газа на 15 лет в объёме 45—50 млрд куб. м в год.

Как отметили в МИД России, у российской стороны нет задачи приостановить поставку газа через Украину, а Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа. При этом в «Нафтогазе Украины» подчеркнули, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» грозит потерей доходов страны от транзита, а также потерей «компонента безопасности».

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