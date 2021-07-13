Путин заявил, что Россия обеспокоена из-за военного освоения Украины

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россию беспокоит тот факт, что началось военное освоение территории Украины.
Путин заявил, что Россия обеспокоена из-за военного освоения Украины
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Расшифровка опубликована на сайте Кремля.

«Мы видим, что начинается военное освоение этой территории (Украины. — RT). Вот что нас беспокоит. Я уже высказывался об этом неоднократно. Я думаю, что и наши озабоченности в конце концов будут услышаны теми, кто это делает», — сказал президент.

При этом Путин отметил, что «это не Украина же делает», а её территорию и людей используют таким образом.

«И очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьёз», — заявил Путин.

Президент России ответил на вопросы о написанной им статье по украинской проблематике.

12 июля российский президент опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой, в частности, заявил, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».

Он также назвал общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между двумя странами и рассказал о потерях Украины из-за разрыва экономических связей с Россией.

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