Путин заявил, что Россия обеспокоена из-за военного освоения Украины

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россию беспокоит тот факт, что началось военное освоение территории Украины.

Расшифровка опубликована на сайте Кремля.

«Мы видим, что начинается военное освоение этой территории (Украины. — RT). Вот что нас беспокоит. Я уже высказывался об этом неоднократно. Я думаю, что и наши озабоченности в конце концов будут услышаны теми, кто это делает», — сказал президент.

При этом Путин отметил, что «это не Украина же делает», а её территорию и людей используют таким образом.

«И очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьёз», — заявил Путин.

Президент России ответил на вопросы о написанной им статье по украинской проблематике.

12 июля российский президент опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой, в частности, заявил, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».

Он также назвал общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между двумя странами и рассказал о потерях Украины из-за разрыва экономических связей с Россией.