В Госдуме прокомментировали предложение главы ГТС Украины по транзиту российского газа

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT предложение главы ГТС Украины Сергея Макогона заключить 15-летний контракт по транзиту российского газа.

«Почему он решил, что может диктовать условия? Что они для этого сделали? Совершенно убитая ГТС Украины, в которую вкладываются деньги, в которой были примеры неоднократные воровства. Почему мы должны слушать их пожелания? Даже не пожелания, а именно хотелки», — сказал депутат.

По его словам, у Украины были все условия для долгосрочной работы с Россией.

«Проблема украинской стороны, что они стали постоянно повышать цены на транзит и это стало невыгодно как для российской стороны, так и для европейских партнёров. Поэтому появился проект «Северный поток» — как один, так и два. Поэтому я думаю, что задача главная, чтобы Украина поняла, что так нельзя разговаривать с российской стороной, с позиции того, что «мы требуем». Это аксиома. Во-вторых, нужно предлагать такие условия рыночные, интересные российской стороне, чтобы она готова была обсуждать такой контракт. Если не будет ни первого, ни второго, конечно же, никакой контракт с ГТС Украины никто не будет обсуждать», — заключил Ананских.

Ранее глава ГТС Украины Сергей Макогон выступил за 15-летний контракт на транзит российского газа в объёме 45—50 млрд куб. м в год.