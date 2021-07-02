Во всех регионах Казахстана выявили индийский штамм коронавируса

Минздрав Казахстана зафиксировал индийский штамм коронавирусной инфекции в пробах, взятых во всех регионах страны.

«По результатам в 48,3% обнаружен индийский штамм во всех областях и городах Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Окончательное подтверждение наличия мутации коронавирусного штамма «дельта» будет определено после завершения полногеномного секвенирования образцов ДНК.

Ранее в Казахстане заявили об увеличении доли пациентов с тяжёлым течением COVID-19.

В ВОЗ прокомментировали данные о смертности от индийского штамма.