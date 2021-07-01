В Казахстане заявили об увеличении доли пациентов с тяжёлым течением COVID-19

В Минздраве Казахстана сообщили, что доля пациентов с COVID-19 с тяжёлым и крайне тяжёлым состоянием увеличилась.

«В июне отмечается снижение числа больных, находящихся на стационарном лечении, кроме города Нур-Султана. Однако отмечается увеличение доли пациентов с коронавирусной инфекцией с тяжёлым и крайне тяжёлым состоянием. У взрослых отмечается рост с 6% в апреле до 7,9% в июне, у детей — с трёх тяжёлых пациентов в апреле до 27 пациентов в июне», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.

Отмечается, что увеличился удельный вес лиц более молодого возраста с тяжёлой и крайне тяжёлой формами течения, болезнь стали тяжелее переносить дети и беременные.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Казахстане превысило 425 тыс.