Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 425 тысяч

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 2436 и достигло 425 573.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Казахстана.

Отмечается, что общее число смертей от коронавируса в стране достигло 4375.

Ранее стало известно, что Казахстан ограничит работу не вакцинированных от COVID-19 в сфере услуг.