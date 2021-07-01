Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 425 тысяч
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 2436 и достигло 425 573.
- © REUTERS / Pavel Mikheyev
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Казахстана.
Отмечается, что общее число смертей от коронавируса в стране достигло 4375.
Ранее стало известно, что Казахстан ограничит работу не вакцинированных от COVID-19 в сфере услуг.
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