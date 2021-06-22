Казахстан ограничит работу невакцинированных от COVID в сфере услуг

Межведомственная комиссия Казахстана по противодействию распространению коронавирусной инфекции (МВК) рекомендовала ввести ограничения в стране на работу невакцинированных от COVID-19 сотрудников сферы услуг и промышленных предприятий.

Об этом пишет Tengrinews.

«Межведомственная комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу принять следующие дополнительные меры по карантинному режиму: ввести ограничения на работу для работников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших)», — говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия рекомендовала ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Казахстане достигло 409 580.