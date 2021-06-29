В ВОЗ прокомментировали данные о смертности от индийского штамма

Всемирная организация здравоохранения пока ещё изучает индийский штамм коронавируса («дельта»), информации о росте смертности из-за него у ВОЗ нет.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

Она отметила, что вариант «дельта» уже обнаружен более чем в 90 странах, в том числе в России.

Вуйнович добавила, что этот штамм продемонстрировал повышенную способность к распространению.

«ВОЗ не располагает информацией об увеличении смертности от варианта «дельта», но, опять же, мы всё ещё изучаем этот вариант, поскольку он распространяется по всему миру», — сказала она.

При этом Вуйнович считает, что необходимо учесть, что больше случаев заболевания означает больше госпитализаций. Она отметила, что это «ещё больше увеличивает нагрузку на медицинских работников и работников системы здравоохранения, что увеличивает риск смерти».

Ранее замдиректора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал об эффективности разработанной центром вакцины «Спутник V» в отношении индийского штамма коронавируса.