В Российском фонде мира отреагировали на слова Кулебы о народе России и Украины

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя правления международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина прокомментировала в беседе с RT заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который не согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы являются единым народом.
В Российском фонде мира отреагировали на слова Кулебы о народе России и Украины
  • Reuters

Сутормина заявила о том, что русские и украинцы всегда были едины.

По её словам, это уже «многовековая связка».

«Очень многое переплетено: и родственные отношения, и культура», — подчеркнула она.

Она также пояснила, что это не Россия «напала» на Украину, как выразился Кулеба, а правительство Украины «воюет против своего народа». 

«Россия как раз выступает за выполнение Минских соглашений», — отметила общественница. 

Сутормина добавила, что всё, что сейчас происходит на Украине, не в интересах её народа.

«Многие страдают, что не могут посетить своих родственников. Я другого и не ожидала (от Кулебы. — RT). Если какой-то политик начинает что-то здравомыслящее говорить, тут же его объявляют врагом народа», — заключила она. 

Ранее Кулеба не согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы являются единым народом.

Он добавил, что отношения между странами могли бы быть нормальными, но «Россия напала на Украину».

Как ранее заявил российский лидер, украинцы и русские — это один народ. Он выразил мнение, что русский народ всегда пытались разобщить и раздробить, а сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к России.

Также президент России заявил, что говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это не просто некорректно, это смешно и глупо, а «деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно напоминает теорию и практику нацистской Германии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить