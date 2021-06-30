В Российском фонде мира отреагировали на слова Кулебы о народе России и Украины

Первый заместитель председателя правления международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина прокомментировала в беседе с RT заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который не согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы являются единым народом.

Сутормина заявила о том, что русские и украинцы всегда были едины.

По её словам, это уже «многовековая связка».

«Очень многое переплетено: и родственные отношения, и культура», — подчеркнула она.

Она также пояснила, что это не Россия «напала» на Украину, как выразился Кулеба, а правительство Украины «воюет против своего народа».

«Россия как раз выступает за выполнение Минских соглашений», — отметила общественница.

Сутормина добавила, что всё, что сейчас происходит на Украине, не в интересах её народа.

«Многие страдают, что не могут посетить своих родственников. Я другого и не ожидала (от Кулебы. — RT). Если какой-то политик начинает что-то здравомыслящее говорить, тут же его объявляют врагом народа», — заключила она.

Ранее Кулеба не согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы являются единым народом.

Он добавил, что отношения между странами могли бы быть нормальными, но «Россия напала на Украину».

Как ранее заявил российский лидер, украинцы и русские — это один народ. Он выразил мнение, что русский народ всегда пытались разобщить и раздробить, а сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к России.

Также президент России заявил, что говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это не просто некорректно, это смешно и глупо, а «деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно напоминает теорию и практику нацистской Германии».